Копенгаген, , 16:35 — REGNUM Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили зараженных коронавирусной инфекцией норок еще в пяти странах. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС.

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Речь идет о Нидерландах, Швеции, Испании, Италии и США. Эксперты подчеркивают, что вирус чаще всего передается от человека к человеку, но также известны случаи передачи его от животных.

Кроме того, норки могут заразиться от человека, после чего они начинают передавать инфекцию друг другу.

Напомним, ранее 6 ноября в Дании было зафиксировано массовое заражение коронавирусом людей от норок. В общей сложности выявили 214 случаев инфицирования.