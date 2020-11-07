Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Более 126 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 7 ноября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Продажа брендовых медицинских масок. Помона, штат Калифорния, США Russ Allison Loar

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 126 480 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 9 740 073.

Также сообщается, что 1146 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в США и потому суммарное количество летальных исходов превысило 236 тыс.

При этом уточняется, что вылечились от нового заболевания в стране на сегодняшний день более 3,8 млн.

Напомним, что сутками ранее в США выявили более 121 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: В США за сутки выявили свыше 100 тыс. новых носителей коронавируса — WP