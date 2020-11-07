Москва, , 15:19 — REGNUM На территории спортивного комплекса ЦСКА торжественно открыли аллею славы, приуроченную к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов и участник Великой Отечественной войны, многократный призер чемпионатов СССР, Вооружённых Сил и чемпионатов Москвы по волейболу Николай Васильевич Ключников.

«История — это то, что движет любой организацией. И сохраняя историю, передавая ее нашим потомкам, нашим воспитанникам, мы тем самым обеспечиваем надежное будущее нашему Центральному спортивному клубу армии», — заявил Громов на торжественном открытии.