Москва, , 15:09 — REGNUM В Москве власти решили распространить вход по QR-коду в здания управ и префектур. Предполагается, что система чек-инов будет действовать с 12 ноября, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

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Чиновник рассказал, что система хорошо себя зарекомендовала — она позволяет посетителям узнавать, был ли у них контакт с зараженными коронавирусом гражданами. В свою очередь, это позволит вовремя обратиться, в случае появления симптомов, к врачу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система чек-инов начала действовать в Москве с 19 октября. Сперва ею должны были пользоваться только посетители различных развлекательных заведений. Суть системы в том, что при входе посетитель должен сканировать QR-код и оставить свои данные для оповещения в случае выявления инфекции у кого-либо из присутствовавших в здании.

Далее к системе добровольно присоединились 1,5 тысячи столичных ресторанов и гостиниц. Уже с 5 ноября вход в здание правительства Москвы стал возможен только с чек-ином.