Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков примет участие в расследовании дела о массовом убийстве на вечеринке в Екатеринбурге. Об этом пишут СМИ.

Игорь Мороков Svdeti.ru

По данным E1.ru, поводом стало то, что среди участниц вечеринки были несовершеннолетние. 17-летняя девушка находится в реанимации, а 16-летняя не получила ранений.

После того, как младшая девушка придёт в себя от пережитого, с ней будут работать представители комиссии по делам несовершеннолетних. Предстоит установить, как школьницы оказались в этой непрезентабельной компании, а также то, какие причины и условия повлияли на это.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на вечеринке были шесть человек. Четверо из них погибли, в том числе предполагаемый виновник бойни.

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