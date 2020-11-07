Екатеринбург, , 14:49 — REGNUM Две участницы вечеринки в Екатеринбурге были удержаны в квартире силой. Об этом пишут СМИ.

В частности, об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Якобы подруга двух девушек рассказала, что их держали в заложницах. А затем она получила фотографию с кровавой вечеринки.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в квартире, где произошла бойня, были шесть человек. Четверо из них погибли, а одна девушка попала в реанимацию. Ещё одна участница — школьница — выжила.

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