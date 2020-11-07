Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM Прокуратура взяла на контроль ход следствия по уголовному делу о массовом убийстве в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба свердловского регионального надзорного ведомства.

На место выезжал и.о. прокурора Орджоникидзевского района Илья Щипанов. Он скоординировал работу следственно-оперативной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в одной из квартир дома на улице Социалистическая. Внутри были найдены тела троих мужчин и девушки. Ещё одну девушку госпитализировали в тяжёлом состоянии в реанимацию. По предварительным данным, расправу устроил хозяин квартиры, который затем покончил с собой.

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