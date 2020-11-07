Тбилиси, , 14:19 — REGNUM Власти Грузии с понедельника, 9 ноября, вводят ограничения на автомобильное и пешеходное передвижение с 22:00 до 5:00 в крупных городах страны в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса в республике. Об этом сегодня, 7 ноября, заявила на брифинге вице-премьер Грузии Майа Цкитишвили по итогам заседания координационного совета по борьбе с вирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Речь идёт о введении комендантского часа в грузинских городах. Гражданам запрещается свободно передвигаться на автомобилях и пешком в ночное время.

«Принято решение, что с понедельника в крупных городах страны с 22.00 до 5.00 будет ограничено передвижение. Это касается как пешеходов, так и автомобилей», — сказала вице-премьер Цкитишвили.

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил о том, что введение комендантских часов по ночам в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса — это популизм, так как по ночам большинство людей спит и трафик движения в городах снижается в разы.