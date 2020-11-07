Минск, , 14:19 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 7 ноября выявили 105 283 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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90 058 человек на текущий момент выздоровели, 1004 пациента — скончались.

В период пандемии в стране провели 2 658 817 тестов на SARS-CoV-2.

За сутки в Белоруссии выявили 997 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 503 пациента за сутки выписали, три человека скончались.