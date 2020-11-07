Курган, , 14:06 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждёны 93 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 53 выявлены в Кургане, сообщает 7 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 91 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 6 ноября выявлено 6528 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 7 ноября от коронавируса излечились 5098 человек, 100 пациентов с COVID-19 скончались.