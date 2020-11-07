Екатеринбург, , 13:45 — REGNUM Следственный комитет опубликовал фотографии с бойни на вечеринке в Екатеринбурге. Они размещены на сайте свердловского регионального управления СКР.

На одном из снимков представлена кухня, а на второй — одна из комнат квартиры. На полу и вещах заметно много крови.

Как сообщало ИА REGNUM, бойня произошла ночью 7 ноября. В ходе вечеринки в квартире погибли четыре человека. По предварительным данным, среди них есть и предполагаемый убийца, который покончил с собой. Также в квартире обнаружили двух девушек. Одну в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию, а на теле второй не нашли телесных повреждений.

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