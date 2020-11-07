Москва, , 13:40 — REGNUM В ЛДПР требуют освободить граждан, задержанных в ходе встречи с депутатом Госдумы Василием Власовым в центре Москвы.

В годовщину октябрьских событий 1917 г. (отмечается 7 ноября) депутат Госдумы Власов проводил встречу с избирателями на площади Революции в Москве. Поводом стали многочисленные обращения неравнодушных граждан, которые выражали опасения в связи с угрозами новых «цветных революций» на постсоветском пространстве, отметили в ЛДПР.

По данным партии, на площади собрались не более 15 человек, которые мирно общались с депутатом, некоторые пришли в одежде с партийной символикой.

«Несмотря на законный характер мероприятия (депутат Власов заблаговременно уведомил мэрию) ОМОН задержал несколько человек! Их доставили в ОВД Китай-город», — отмечают в партии.

«Мы требуем освободить граждан, которые пришли на законное мероприятие с участием народного избранника, депутата Госдумы — главного представительного органа власти в России!», — сообщается в ТГ-канале лидера ЛДПР Владимира Жириновского.