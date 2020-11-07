Атланта, США, , 13:12 — REGNUM Британский актёр Том Холланд опубликовал свою фотографию в образе Человека-паука с медицинской маской в социальной сети Instagram.

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Фотография была сделана на съёмках нового фильма про этого супергероя. На ней актёр запечатлён на фоне декоративной стены в костюме Человека-паука с медицинской маской.

«Носите маску, мне приходится использовать две», — подписал фото Холланд.

Съёмки третьего сольного фильма о Человеке-пауке начались в Атланте (США) в конце октября. Картина ещё не имеет официально подтверждённого названия. Ожидается, что в фильме появится суперзлодей Электро в исполнении Джейми Фокса, а также Доктор Стрендж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.

Том Холланд исполнил роль Человека-паука в фильмах «Первый мститель: Противостояние», «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и кроссоверах о Мстителях «Война бесконечности» (2018) и «Финал» (2019).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что Райан Рейнольдс планирует привлечь Тома Холланда к участию в проекте нового фильма про Дэдпула.

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