Екатеринбург, , 13:07 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё восемь пациентов. Об \этом сообщает оперштаб.

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Общее количество умерших достигло 823. При этом неизвестно, сколько заразившихся коронавирусом ушли из жизни от других заболеваний. Также нет сведений о поле и возрасте скончавшихся.

346 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Из них 185 подключены к аппаратам ИВЛ. Как сообщало ИА REGNUM, с весны на Среднем Урале обнаружили 38 188 носителей коронавируса. Выздоровели уже 30 301.