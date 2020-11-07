Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM В Свердловской области к 7 ноября выявлено ещё 293 случая COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге обнаружено 102 заболевших. Также они имеются в Алапаевске, Бисерти, Верхней Салде, Ивделе, Нижней Салде, Первоуральске, Серове и ряде других муниципалитетов. С начала пандемии в регионе зафиксировано уже 38 188 носителей коронавируса.

Общее число выздоровевших достигло уже 30 301 человека. А состояние 346 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое.