Тюмень, , 13:00 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 7 ноября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 153 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 ноября зарегистрировано 14 470 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 9366 человек, 91 пациент с COVID-19 скончался.

В инфекционных госпиталях региона на 7 ноября 23 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 2230 человек — под медицинским наблюдением.