Пермь, , 12:52 — REGNUM В Пермском крае, по данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за сутки, на 7 ноября, выявлено 186 случаев заражения коронавирусом. В регионе поставлен новый «рекорд».

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3%, а коэффициент распространения — 1,07 (на 6 ноября — 1,06).

С конца марта в Прикамье выявлено 14 774 носителей коронавируса. От COVID-19 оправились 9 797 человек. На сегодняшний день в больницах лечение получают 1 734 человека, из них 149 подключены к аппаратам ИВЛ.

В регионе по причине коронавирусной инфекции зафиксирована смерть у 429 пациентов, в том числе у четверых за последние сутки. От сопутствующих заболеваний скончались 284 человека, в том числе трое за последние сутки.