Челябинск, , 12:50 — REGNUM В Челябинской области к утру 7 ноября стало известно ещё о семи случаях смерти пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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В этот раз от COVID-19 умерших нет. У 67-летней женщины имелись ишемическая кардиомиопатия и атеросклероз коронарных артерий, у 69-летней — сахарный диабет с осложнениями, а также постинфарктный кардиосклероз. У 80-летней гражданки были ишемическая кардиомиопатия и стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, а у 83-летней — сахарный диабет с осложнениями и ишемическая кардиомиопатия.

У 64-летнего мужчины были диагностированы сахарный диабет и ишемическая кардиомиопатия, у 81-летнего — ишемическая кардиомиопатия и гипертоническая болезнь с поражением сердца, а у 80-летнего — мелкоочаговый кардиосклероз и лёгочно-сердечная недостаточность.

С начала пандемии в Челябинской области от ковида умерли уже 194 пациента. А ещё 491 скончались по другим причинам.