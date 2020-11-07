Оренбург, , 12:34 — REGNUM В Оренбургской области за сутки по состоянию на 7 ноября, выявлено 188 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный показатель с начала пандемии в регионе.

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Стоит отметить, что в Оренбуржье несколько дней подряд количество выздоровлений превышает число выявленных заражений за сутки. Так, на 7 ноября суточный показатель выздоровлений составил 221 человек.

На сегодняшний день в больницах получают лечение 1 313 пациентов, из них 334 находятся в тяжелом состоянии. Подключены к аппаратам ИВЛ 40 человек, 578 пациентов получает кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе оправились от болезни 16 378 человек, скончались 137 пациентов, в том числе двое за последние сутки.

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