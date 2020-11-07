Салехард, , 12:18 — REGNUM На Ямале за сутки скончались четыре пациента с COVID-19. Об этом сообщает руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

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"Это двое мужчин преклонного возраста из Салехарда, мужчина из Надыма и 67-летняя женщина из Ноябрьска. Все они находились на искусственной вентиляции легких, врачи боролись за их жизнь, но интенсивная терапия, к сожалению, результата не дала», — пояснила Татьяна Бучкова.

По данным регионального оперативного штаба в ЯНАО с начала пандемии к 7 ноября скончались 159 пациентов с COVID-19.