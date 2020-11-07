Кострома, 7 ноября 2020, 12:05 — REGNUM В Костромской области разработают концепцию воспитания детей и молодёжи, особое внимание в которой уделят «информационной гигиене» — сообщает администрация региона. Решение о создании концепции на заседании регионального совета по образованию и науке принял костромской губернатор Сергей Ситников.
Региональная концепция о воспитании подрастающего поколения должна быть сформирована в течение трёх месяцев. К составлению документа глава региона потребовал привлечь «максимально широкий» круг общественности, в том числе и саму молодёжь.
Отметим, что интерес костромского губернатора к вопросам информационной безопасности объясним. До вступления в должность главы Костромской области Ситников с 2008 по 2012 годы работал руководителем Роскомнадзора.