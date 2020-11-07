Белгород, , 11:56 — REGNUM Обновлён суточный «рекорд» по коронавирусу в Белгородской области — 7 ноября выявлено 156 носителей, что на 14 больше предыдущих суток. Такие данные предоставили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в регионе подтверждено 12 тыс. 462 положительных теста на коронавирус. Завершили лечение выздоровлением 10 тыс. 930 человек, в том числе за минувшие сутки выписаны 286 пациентов.

В России за сутки подтвердили 20 тыс. 396 случаев заражения инфекцией.