Волгоград, , 11:54 — REGNUM Очередной «рекорд» суточного показателя коронавируса отмечен в Волгоградской области 7 ноября — выявлено 218 носителей, что на три больше предыдущих суток. Выздоровели 387 человек, скончались два пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В волгоградских стационарах находятся 6288 взрослых и 42 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 2133 пациента. Всего в регионе выявлено 21 тыс. 819 носителей инфекции, выписаны после лечения 19 тыс. 459 человек.

За прошедшие сутки скончались ещё два пациента. Всего в Волгоградской области зафиксировано 227 летальных исходов у пациентов с коронавирусом.