Брянск, , 11:54 — REGNUM В Брянской области 7 ноября подтверждено 167 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе, что на семь больше, чем за предыдущие сутки. Скончались три человека.

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За сутки лаборатории проверили 2119 тестов, выписаны после лечения 119 человек. С начала пандемии в Брянской области подтвердили 13 тыс. 935 случаев заражения инфекцией, выздоровели 10 тыс. 288 человек. Всего на коронавирус проведено уже 247 тыс. 947 исследований.

За минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 77 пациентов.