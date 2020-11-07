Рязань, , 11:53 — REGNUM Новый «рекорд» по количеству выявленных носителей коронавируса за сутки установлен в Рязанской области 7 ноября — 109 человек, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 87 пациентов, один скончался.

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В лечебных учреждениях находятся 463 пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус, в том числе 11 детей. В целом, в Рязанской области выявили 11 тыс. 442 носителя коронавируса, выздоровели 8222 человек.

По данным федерального штаба за сутки зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, от осложнений на фоне коронавируса в регионе скончались 67 человек.