Севастополь, , 11:34 — REGNUM В Севастополе подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусом за прошедшие сутки, сообщили 7 ноября в пресс-службе правительства города. Это на три случая меньше, чем накануне.

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«По состоянию на утро 7 ноября зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. Из них 38 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от трёх до 78 лет», — сообщили в пресс-службе.

Выписаны с выздоровлением за сутки 39 пациентов. Скончался один — это 73-летняя женщина.

За период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 2964 человека, из них выздоровели 1955 человек, 77 умерли.

На 7 ноября в стационарах Севастополя находятся 313 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, 593 человека лечатся амбулаторно.