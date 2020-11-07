Салехард, , 11:25 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Из них 17 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Ноябрьске и Надымском районе — 21, в Салехарде — 19, в Пуровском районе — 18, Лабытнанги — 17.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составил 189 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 7 ноября зарегистрировано 21 861 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 15 287 человек, 159 пациентов с COVID-19 скончались.