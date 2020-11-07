Москва, , 11:23 — REGNUM За минувшие сутки в Российской Федерации выявлено 20 396 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Аппараты ИВЛ Kurskzdrav.ru

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Сообщается, что 20 396 новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах России. Их них 5093 случая (25%) не имеют клинических проявлений.

Таким образом, с начала пандемии в России выявлено уже 1 753 836 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки от последствий заражения скончались 364 человека. Общее число смертей от COVID-19 с начала пандемии — 30 251. По данным Росстата, число умерших с COVID-19 (когда COVID-19 является основной причиной смерти и когда смерть наступила от другого заболевания, но при этом пациент был заражен коронавирусом) почти в два раза больше.