Воронеж, , 11:08 — REGNUM В Воронежской области за сутки подтверждено 306 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 7 ноября. Таким образом, в регионе установлен очередной «рекорд» по числу суточных заражений.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Выздоровели после коронавируса 397 пациентов. Скончались восемь человек с подтверждённым заражением.

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 27 190 пациентов. Выздоровели из них 25 070 человек. Спасти не удалось 528 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области вводятся новые ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией. В регионе запретили проводить соревнования без зрителей, ввели обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и рекомендовали самоизоляцию беременным женщинам. Большинство школьников с 9 ноября перейдут на дистанционное обучение.