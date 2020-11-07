Салехард, , 10:56 — REGNUM Школьники Ямала с 9 ноября частично переходят на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу и ОРВИ в ЯНАО. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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К очному обучению с понедельника приступят ученики 1−5 классов, а 6−11 классы переводятся на дистанционное обучение. Удалённая от школ учёба старшеклассников продлится до 30 ноября, уточняют в штабе.

Смешанный обучения у ямальских студентов профессиональных образовательных организаций продлится с 9 по 30 ноября 2020 года. Теоретический материал — будет преподаваться дистанционно. Практические занятия будут проводиться в очном формате со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.