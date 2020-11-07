Москва, , 10:51 — REGNUM Мошенники придумали новый, довольно оригинальный способ кражи денег с банковских карт граждан России. Об этом рассказала журналистам эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

Она рассказала, что мошенники смонтировали фальшивый выпуск новостей, в котором выступают министр труда и социальной защиты Анатолий Котяков, министр цифрового развития Максут Шадаев и глава ФНС Даниил Егоров. Заканчивается ролик подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их.

При этом в комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, который имитирует официальную страницу государственных органов власти. Злоумышленники обещают доверчивым гражданам, что выплата придет на их карту в течении десяти минут. При этом выплата якобы причитается и гражданам России, и гражданам стран СНГ. Конечно же для этого мошенники просят ввести личные данные и номера банковской карты.

Если отправить данные, то мошенники, конечно же, украдут деньги с банковской карты. Кроме того, мошенники могут потребовать якобы внести небольшую сумму на оплату услуг юриста.

Никаких выплат или услуг юриста доверчивый гражданин не получит — он просто лишится всех имеющихся на карте средств, подчеркнула Шумакова.

Мошенники ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые якобы позволяют каждому получить компенсации затрат на оплату товаров иностранного производства.

Ссылки на мошеннический ролик могут прийти в SMS, мессенджере или по почте. При этом приходят они с именами номеров, копирующих названия различных реальных государственных сервисов. Публикуют ссылки и на сторонних сайтах.

«Реклама будет содержать информацию о дополнительных пособиях и выплатах для семей с детьми или о возврате НДС. Посетитель сайта переходит по ссылке и попадает на сайт-ловушку», — рассказала Шумакова.