Ташкент, , 09:26 — REGNUM В Узбекистане по состоянию на утро 7 ноября подтверждено 68 367 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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На утро было выявлено 84 новых случая инфицирования. Три новых случая выявили в Республике Каракалпакстан, четырнадцать — в Андижанской области, пять — в Бухарской области, восемь — в Джизакской, шесть — в Кашкадарьинской, восемь — в Наманганской, четыре — в Самаркандской, по восемь случаев было выявлено в Сурхандарьинской и Ташкентской области.

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Зарегистрирован еще один летальный исход заболевания. На текущий момент в республике выздоровели 65 550 ранее инфицированных коронавирусом, что составляет 96% от числа инфицированных. 2236 инфицированных на данный момент получают лечение.

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