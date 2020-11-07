Москва, , 09:09 — REGNUM Актер Михаил Ефремов, осуждённый за пьяное ДТП, в результате которого погиб человек, этапирован в колонию. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ФСИН по Москве.

Сообщается, что о точном адресе отбывания наказания будет проинформирован один из родственников Ефремова, по его выбору.

Стоит отметить, что ранее официальное издание Общественной наблюдательной комиссии «ОНК Газета» сообщило, что Ефремова этапировали в одну из колоний в Белгородской области.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о желании Ефремова отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он находился после вынесения приговора. Однако окончательное решение принимает ФСИН, одного желания заключенного тут недостаточно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня Ефремов будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, находясь за рулем своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве и протаранил автофургон «Лада». Погиб водитель «Лады» 57-летний Сергей Захаров. В итоге Ефремов получил 7,5 лет тюрьмы.