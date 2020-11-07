Ханты-Мансийск, , 09:07 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 199 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 195 случаев.

Основные очаги заражения на 6 ноября: Сургут — 51 положительный тест; Ханты-Мансийск — 21; Нижневартовск — 13; Урай — 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 6 ноября зарегистрировано 29 636 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 24 886 человек, 274 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 7 ноября составляет 1,02. За сутки на COVID-19 обследованы 9 310 человек, всего — 864 690.