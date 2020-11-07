Москва, , 08:50 — REGNUM Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации Мелита Вуйнович заявила, что сейчас трудно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 в стране, однако на пандемию вполне можно влиять, чтобы остановить перенос этой инфекции. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».

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По словам Вуйнович, Россия наращивает тестирование населения на коронавирус, что в нынешних условиях является важным. Хотя суточный прирост числа зараженных в России, как и в других странах, увеличивается. В целом, основная надежна сейчас на вакцинацию и на лекарства.

«При этом принимаются очень комплексные меры. Как видно, надо рассматривать ситуацию, но еще растет как и в других странах. Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства», — сказала представитель ВОЗ.

Также Вуйнович заявила, что необходимо принимать меры, которые бы и спасали жизни людей и не погубили экономику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября суточный прирост числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в России превысил 20 тысяч.