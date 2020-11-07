Киев, 7 ноября 2020, 08:51 — REGNUM Соболезнования в связи с кончиной писателя-сатирика Михаила Жванецкого выразил 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут»: умер Михаил Жванецкий»
Украинский лидер выразил соболезнования всем, кто любил и знал Жванецкого.
Напомним, 6 ноября на 87 году жизни скончался известный писатель-сатирик Михаил Жванецкой. 7 ноября в городе Одессе, где родился Михаил Жванецкий, объявлен днем траура. Соответствующее постановление в связи со смертью «выдающегося одессита» подписал городской глава Геннадий Труханов. В Одессе в память о Жванецком в этот день будут приспущены флаги с траурными лентами.
Отметим, в Одессе в честь Михаила Жванецкого назван бульвар, часть которого 23 сентября 2020 года была открыта по случаю завершения реконструкции.