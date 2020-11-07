Москва, , 08:25 — REGNUM Один из самых настораживающих симптомов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 является одышка. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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Специалист отметил, что частоту дыхания нужно измерять в покое, так как когда у человека поднимается температура, то ему в принципе тяжело дышать. Болибок рассказывает, что нужно сесть в кресло, успокоиться и просто дышать, считая вдохи.

Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если же дыхание учащается, то это говорит о развитии дыхательной недостаточности.

Довольно опасна одышка в сочетании с тахикардией. К примеру, если у человека нормальная температура, но при этом учащенный ритм сердца и одышка, то это говорит о том, что уже нужно бить тревогу, вызывать врача, возможно, делать компьютерную томографию легких.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения России назвали шесть основных симптомов заражения коронавирусом. Это повышение температуры, кашель, слабость, головная боль, боль в горле и одышка. Довольно часто зараженные жалуются на потерю обоняния.