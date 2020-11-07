Минусинск, Красноярский край, , 08:22 — REGNUM Школы города Минусинска Красноярского края не будут переводить на дистанционный режим обучения из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на администрацию города 7 ноября сообщает региональный портал Newslab.ru.

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На удалённый режим будут избирательно переводиться только те классы, где были выявлены случаи заражения коронавирусом. Все остальные школьники будут обучаться в обычном, очном режиме.

«Моё глубокое убеждение — дети более защищены сейчас как в детских садах, так и в школах. Во-первых — это входной контроль: постоянное изменение температуры. Во-вторых, это контроль со стороны педагогов и медработников», — прокомментировал глава Минусинска Андрей Первухин решение администрации.

По его словам, за последние полгода для учебных учреждений было приобретено «достаточное количество бактерицидных средств и дезинфицирующих ламп». И в настоящее время приобретение и установка такого оборудования продолжается.

Отмечается, что родители могут сами принять решение о выходе школьников после каникул на очную учёбу или переходе на дистанционный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, красноярские школы переходят на дистанционный формат обучения. На «дистанционку» до 23 ноября переводятся все ученики 5−11 классов.

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