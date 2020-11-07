Чита, , 08:22 — REGNUM В Забайкальском крае общее число случаев заражения новым коронавирусом достигло уже 13 451, причём 241 из них добавился за последние сутки. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

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За прошедшие сутки вновь скончались шесть пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число умерших пациентов с этим диагнозом достигло 182.

Из общего числа пациентов моногоспиталей 102 находятся в тяжёлом состоянии, 41 пациент подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За последние сутки выздоровели и были сняты с медицинского наблюдения 284 человека. Общее число победивших COVID-19 составляет 9316 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае штраф грозит не только тем, кто нарушает масочный режим, но и тем пожилым людям — в возрасте 65 лет и старше, кто будет без необходимости находиться в общественных местах.

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