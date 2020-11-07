Мехико, , 07:21 — REGNUM В Мексике за минувшие сутки выявили 5931 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Таким образом, с начала пандемии в стране выявили 955 128 инфицированных SARS-CoV-2. Ожидается, что в скором времени Мексика станет четвертой страной Латинской Америки, где число зараженных превысит миллион. Уже более 1 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Бразилии, Аргентине и Колумбии.

Отмечается, что за 6 ноября на мексиканской территории скончался 551 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Мексике достигло 94 323 человек. При этом в штатах Дуранго и Чиуауа объявили наивысший уровень угрозы распространения инфекции. В остальных регионах Мексики обстановка по COVID-19 оценивается как стабильная.