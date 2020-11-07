Нур-Султан, , 07:09 — REGNUM В Казахстане общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 115 тысяч, сообщает пресс-служба республиканской комиссии по борьбе с COVID-19.

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В частности, за 6 ноября в стране выявили 613 инфицированных SARS-CoV-2. Теперь общее количество всех случаев заражения с начала пандемии в Казахстане достигло 115 439. Отмечается, что уже смогли выздороветь 107 530 пациентов, еще 1879 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в столице Казахстана Нур-Султане решили приостановить работу общественного транспорта для проведения дезинфекции. При этом в городе призвали всех жителей соблюдать необходимые санитарные нормы для предотвращения распространения COVID-19.

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