Новосибирск, , 06:52 — REGNUM В Новосибирском клиническом центре крови 6 ноября начала работу ПЦР-лаборатория по диагностике новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

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В сообщении отмечается, что центр крови стал пятой организацией минздрава региона, где развёрнута подобная лаборатория. В настоящее время исследования на коронавирус в регионе проводят 16 федеральных, областных и частных организаций.

По словам главного врача центра Юлии Моор, в настоящий момент мощность лаборатории составляет 368 образцов в сутки. При этом непосредственно забор биологического материала в центре не проводится.

«Мы принимаем образцы из ковидных госпиталей — распределительных центров, куда поступают пациенты с симптомами новой коронавирусной инфекции», — приводятся в сообщении слова Моор.

Отмечается, что совокупная мощность лабораторий региона позволяет проводить до 12 000 исследований в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

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