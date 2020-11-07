Веллингтон, , 06:34 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух человек, зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

По его данным, один из заболевших является работником обсерватора для инфицированных в городе Окленде. Второй пациент недавно вернулся на территорию Новой Зеландии из Лондона транзитным рейсом через Сингапур.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 43 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1620 случаев инфицирования SARS-CoV-2.