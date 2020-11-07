Красноярск, , 06:50 — REGNUM Красноярский медицинский университет направил в помощь медучреждениям Красноярского края более 800 обучающихся — студентов и ординаторов. Об этом 6 ноября сообщает региональный портал Newslab.ru.

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По последним данным, в 34 медицинские организации города и края, в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 и с учётом из заявок, вузом было направлено 819 обучающихся.

Трудоустроены в медучреждения для работы непосредственно с пациентами с COVID-19 — 248 человек. 326 человек оказывают медицинскую помощь, не связанную с коронавирусной инфекцией. Остальные студенты — медики работают волонтёрами.

Проректор по учебной работе КрасГМУ Ирина Соловьёва уточнила, что «обучающиеся — добровольцы (волонтёры), не состоящие в трудовых отношениях с медицинской организацией, не могут привлекаться к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае для лечения больных с коронавирусом привлечено более 100 преподавателей и ординаторов Красноярского медицинского университета, более 300 студентов и более 407 волонтёров.

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