Улан-Удэ, , 06:51 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 231 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 13 206. Об этом утром 7 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Улан-Удэ приходится 8238 случай заражения (62% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались восемь пациентов с COVID-19 (всего умер 231 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2259 больных. На амбулаторном лечении находятся 2110 человек, наблюдается 11 565 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 8606 (+105) человек.

В реанимации остаются 113 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 61 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 85,9% — из 2627 перепрофилированных коек заняты 2259.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии дополнительно разворачивают четыре клинико-диагностические лаборатории для исследований на COVID-19.

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