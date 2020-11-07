Москва, , 05:34 — REGNUM Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 годам заключения, был этапирован СИЗО-5 в Москве в колонию, где он будет отбывать наказание, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по российской столице.

В ведомстве отметили, что точное местонахождение заключенного будет названо одному из его родственников, которого он должен выбрать сам. Согласно информации издания «ОНК Газета», Ефремов был доставлен в Белгородскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентябрь Михаил Ефремов был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека.

Актера приговорили к 8 годам колонии, но позже сократили срок до 7,5 лет. Ранее Ефремов выразил желание отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО-5 в Москве.

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