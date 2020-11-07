Тегеран, , 10:30 — REGNUM Полицейские силы провинции Йезд в центральном Иране изъяли 318 килограммов опиума в ходе двух отдельных операций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 ноября.

Начальник полиции провинции Йезд бригадный генерал Аббас Али Бехдани Фард рассказал журналистам, что незаконные наркотики были конфискованы в ходе двух отдельных операций на основных маршрутах провинции.

«Три контрабандиста были арестованы в связи с этим и переданы судебным органам», — отметил бригадный генерал. По его словам, контрабандисты намеревались переправить наркотики с юга-востока страны в Тегеран и северные провинции.

С начала текущего иранского года (20 марта) в Йезде было изъято более 26 тонн запрещенных наркотиков, что свидетельствует о 43-процентном росте по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. За тот же период в провинции было также ликвидировано 29 банд наркоторговцев.