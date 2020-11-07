Тегеран, , 10:40 — REGNUM 6 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила в пятницу, что около 424 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Пресс-секретарь отметила, что с учетом 424 новых жертв их общее число по стране возросло до 37 409 человек. «За последние 24 часа было обнаружено около 8 864 новых случаев заражения опасным вирусом, около 3234 человек госпитализированы», — подчеркнула Садат Лари.

По её словам, в общей сложности 663 800 иранцев подверглись заражению коронавирусной инфекцией, причем 509 952 из них выздоровели и выписались из больниц. «Еще около 5495 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Садат Лари подчеркнула, что на данный момент в Иране было проведено 5 147 249 обследований на наличие вируса.