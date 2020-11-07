Алеппо, Сирия, , 05:14 — REGNUM Русский язык начали преподавать в одном из детских садов сирийского Алеппо, заявила преподаватель русского языка Елена Кравцова в беседе с журналистами.

«Очень, очень большой спрос на русский язык. Невозможно даже передать вклад России в мир. И в то, что Сирия вообще устояла», — заявила она.

Кравцова добавила, что переехала в Алеппо еще в 1997 году. Сейчас она преподает русский язык и вносит свой вклад в развитие российско-сирийских отношений. Другой преподаватель, Линда Алхалафи, отметила, что популярность русского языка растет и в высших учебных заведениях Сирии. По ее словам, сирийцам очень понравились русские люди.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября жители города Абу-Джрейн в сирийской провинции Алеппо получили партию российской гуманитарной помощи. Им выдали более 400 продовольственных наборов.

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