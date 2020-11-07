Сеул, , 05:04 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 89 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 72 случая заболевания связано с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за рубежа. Отмечается, что впервые за минувшие четыре дня за одни сутки в Южной Корее выявляют менее ста инфицированных. При этом большая часть больных приходится на столичный регион Сеул.

Всего с начала пандемии в Республике Корея подтвердили 27 284 случая заражения коронавирусом нового типа. Также за 6 ноября в стране умер пациент с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Южной Корее выросло до 477.